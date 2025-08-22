Росіяни знову вдарили по Костянтинівці, є жертви

фото: Костянтинівська МВА

Як передає RegioNews, про це повідомив начальник Костянтинівської МВА Сергій Горбунов у Facebook.

"Сьогодні, ближче до обіду, російські війська завдали чергового удару по місту Костянтинівці. Внаслідок обстрілу загинули двоє мирних жителів", – йдеться у повідомленні.

За попередніми даними, ворожий вогонь спричинив руйнування житлової інфраструктури: пошкоджено фасади двох приватних житлових будинків.

"Закликаємо всіх, хто ще перебуває у прифронтових районах і потребує евакуації, – не зволікайте!", – підсумував Горбунов.

Нагадаємо, у п'ятницю, 22 серпня, російські війська завдали серію ударів по Костянтинівці Донецької області. Обстріли тривали кілька годин.