21 серпня 2025, 09:30

Росіяни вдарили ФАБом по Краматорську: наслідки

21 серпня 2025, 09:30
Фото: ОВА
В середу, 21 серпня, близько 22:45 російські війська вдарили по Краматорську на Донеччині

Про це повідомила Краматорська міськрада, передає RegioNews.

Окупанти атакували розсадник з озеленення авіабомбою ФАБ-250.

Постраждав 50-річний чоловік – його поранення не становлять загрози життю.

Вибухом пошкоджені щонайменше 10 об’єктів, серед них житлова будівля, офісні приміщення та господарська техніка.

Нагадаємо, у ніч на 21 серпня армія РФ атакувала Україну 614-ма засобами повітряного нападу. Зафіксовані влучання ворожих ракет та дронів у 11 локаціях по території України. Ще на трьох об'єктах зафіксовані падіння уламків збитих повітряних цілей.

21 серпня 2025
07 серпня 2025
