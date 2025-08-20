За добу ЗСУ знищили десятки артсистем та понад 900 окупантів
Протягом 19 серпня Сили оборони України знищили 920 російських загарбників, один танк, чотири бойові броньовані машини і 50 артилерійських систем ворога
Про це передає RegioNews із посиланням на дані Генерального штабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 20.08.25 орієнтовно склали:
Нагадаємо, у ніч на 19 серпня далекобійні безпілотники СБУ знищили два склади боєприпасів окупантів у Луганській області. Після вибухів спалахнула потужна пожежа.
19 серпня 2025
І костюм, і зустріч зовсім інші: чим завершився візит Зеленського і європейців до Трампа
Трамп вирішив не сваритися із Зеленським і Європою
19 серпня 2025
Програма дій нового уряду: де взяти гроші, і як власну ганьбу перетворити на успіх
Український уряд демонструє усвідомлення помилок і чекає від Заходу відповідної фінансової реакції
16 серпня 2025
Трамп і порожнеча. Що (не) відбулося на Алясці під час зустрічі двох президентів
Трамп не виграв нічого, Путін не виграв майже нічого
14 серпня 2025
Перший плюс для України: переговори на Алясці ще до початку відкрили брехню Росії
Російська еліта списком аляскинської делегації видала себе з головою
У Голосіївському парку затримали киянина з 79 "закладками" психотропів
20 серпня 2025, 09:23Росія почала використовувати новий дрон із LTE-зв’язком та віддаленим керуванням, – ГУР
20 серпня 2025, 09:20ЗСУ не дали окупантам просунутися на Запоріжжі, – ISW
20 серпня 2025, 08:56Шоу під куполом: навіщо транслювати те, що не працює
20 серпня 2025, 08:55На Дніпропетровщині рятувальники потрапили під обстріл: у ДСНС оприлюднили фото
20 серпня 2025, 08:47ДТП із 18 постраждалими: на Хмельниччині взяли під варту водія автівки
20 серпня 2025, 08:40На Закарпатті викрили схему контрабанди дорогоцінних металів під виглядом будівельних сумішей
20 серпня 2025, 08:40Залужний готується до президентських виборів – американська журналістка
20 серпня 2025, 08:28Окупанти посилили масові фільтраційні заходи у Криму, – ЦНС
20 серпня 2025, 08:24ДСНС показала наслідки масованого удару росіян по Одещині
20 серпня 2025, 08:10
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
І костюм, і зустріч зовсім інші: чим завершився візит Зеленського і європейців до Трампа
Програма дій нового уряду: де взяти гроші, і як власну ганьбу перетворити на успіх
Всі блоги »