Фото: ДСНС

У понеділок, 18 серпня, російські війська завдали удару по Костянтинівці Краматорського району

Про це передає RegioNews із посиланням на ДСНС .

Внаслідок обстрілу пошкоджена будівля пожежно-рятувальної частини. На жаль, двоє рятувальників дістали поранення. Їх ушпиталили.

Також наголошується, що це вже не перший випадок, коли російські війська свідомо обстрілюють рятувальників.

"Такі атаки ставлять під загрозу життя та здоров’я тих, хто щодня рятує людей і ліквідує наслідки ворожих обстрілів", – додали у ДСНС.





Нагадаємо, у ніч на 19 серпня Росія завдала масованого ракетного удару по Полтавській області. Окупанти підняли в небо стратегічні бомбардувальники Ту-95МС, з яких було випущено крилаті ракети.