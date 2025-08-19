Росіяни атакували пожежну частину у Костянтинівці: постраждали двоє рятувальників
У понеділок, 18 серпня, російські війська завдали удару по Костянтинівці Краматорського району
Про це передає RegioNews із посиланням на ДСНС.
Внаслідок обстрілу пошкоджена будівля пожежно-рятувальної частини. На жаль, двоє рятувальників дістали поранення. Їх ушпиталили.
Також наголошується, що це вже не перший випадок, коли російські війська свідомо обстрілюють рятувальників.
"Такі атаки ставлять під загрозу життя та здоров’я тих, хто щодня рятує людей і ліквідує наслідки ворожих обстрілів", – додали у ДСНС.
Нагадаємо, у ніч на 19 серпня Росія завдала масованого ракетного удару по Полтавській області. Окупанти підняли в небо стратегічні бомбардувальники Ту-95МС, з яких було випущено крилаті ракети.
19 серпня 2025
Програма дій нового уряду: де взяти гроші, і як власну ганьбу перетворити на успіх
Український уряд демонструє усвідомлення помилок і чекає від Заходу відповідної фінансової реакції
16 серпня 2025
Трамп і порожнеча. Що (не) відбулося на Алясці під час зустрічі двох президентів
Трамп не виграв нічого, Путін не виграв майже нічого
14 серпня 2025
Перший плюс для України: переговори на Алясці ще до початку відкрили брехню Росії
Російська еліта списком аляскинської делегації видала себе з головою
13 серпня 2025
День молоді на Банковій. Чи вдалося владі перетягнути на свій бік студентів
Офіс Президента прорахувався у своїй спробі зіграти на темі молоді
На Донеччині через російські обстріли загинули п'ятеро людей
19 серпня 2025, 08:43У кожній громаді — поліцейський і рятувальник: план МВС
19 серпня 2025, 08:42На Черкащині засудили російських агентів, які вчинили серію підпалів
19 серпня 2025, 08:27Зустріч Зеленський-Трамп: ми входимо в довгий етап переговорів без будь-якого перемир'я
19 серпня 2025, 08:12Росіяни пошкодили на Дніпропетровщині будинки і навчальний заклад, постраждав чоловік
19 серпня 2025, 08:12На Сумщині ворожий дрон влучив у житловий будинок: є постраждалі
19 серпня 2025, 07:58Убив і сам зателефонував у поліцію: на Житомирщині судитимуть 19-річного хлопця
19 серпня 2025, 07:55Програма дій нового уряду: де взяти гроші, і як власну ганьбу перетворити на успіх
19 серпня 2025, 07:45Україна не повинна поступатися Донбасом у переговорах з РФ, – Мерц
19 серпня 2025, 07:39
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Програма дій нового уряду: де взяти гроші, і як власну ганьбу перетворити на успіх
Трамп і порожнеча. Що (не) відбулося на Алясці під час зустрічі двох президентів
Всі блоги »