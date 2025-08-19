ЗСУ ліквідували ще майже 900 окупантів, знищили 66 артсистем ворога
Протягом минулої доби Сили оборони України знищили 890 російських загарбників, одну РСЗВ і 66 артсистем. Загальна кількість втрат армії РФ із початку повномасштабного вторгнення в Україну становить понад 1 мільйон 71 тисячу військових
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати загарбників з 24.02.22 по 19.08.25 орієнтовно склали:
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Кабмін схвалив рішення про виплати одноразової допомоги в розмірі 15 млн грн сім’ям загиблих у полоні військовослужбовців.
19 серпня 2025
