ЗСУ ліквідували ще майже 1000 окупантів, знищили 40 артсистем ворога
Протягом минулої доби Сили оборони України знищили 940 російських загарбників, два танки і 40 артсистем. Загальні втрати армії РФ із початку повномасштабного вторгнення в Україну перевищили 1 мільйон 68 тисяч військових
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати загарбників з 24.02.22 по 15.08.25 орієнтовно склали:
Нагадаємо, Одеса, Ізмаїл, Кілія, Вилкове та ще 119 населених пунктів Одеської області отримали офіційний статус територій, де ведуться бойові дії. Новий статус надає місцевим військовим адміністраціям розширені повноваження.
