12:43  07 серпня
У Черкасах із МакДональдса винесли пораненого на ношах
09:57  07 серпня
Смертельна ДТП на Львівщині: загинули мотоцикліст і пішохід
08:12  07 серпня
В Україні — надзвичайний рівень пожежної небезпеки: які області у зоні ризику
UA | RU
UA | RU
07 серпня 2025, 10:19

Наводив авіабомби на Слов’янськ: на Донеччині затримали російського агента

07 серпня 2025, 10:19
Читайте также на русском языке
Фото: СБУ
Читайте также
на русском языке

Контррозвідка СБУ затримала на Донеччині ще одного російського агента. Він виконував завдання ворога з коригування повітряних атак по Слов’янську

Про це передає RegioNews із посиланням на СБУ.

Ворожим поплічником виявився 33-річний місцевий безробітний. Фігурант потрапив у поле зору окупантів, коли публікував антиукраїнські коментарі у телеграм-каналах.

Після вербування агент почав збирати координати для підготовки нових ударів по прифронтовому місту – зокрема за допомогою дронів і керованих авіабомб.

Росіян найбільше цікавили запасні командні пункти, ремонтні бази та склади з логістикою українських захисників. Щоб виявити такі місця, зловмисник обходив місцевість, придивляючись до ділянок із найбільшою кількістю військових і техніки.

Також чоловік облаштував у себе вдома "спостережний пункт" – з вікон квартири було добре видно дорогу, тож він стежив за рухом і кількістю бронетехніки ЗСУ. Усю зібрану інформацію він наносив на гугл-карти, щоб передати окупантам. Для зв’язку використовував анонімний чат у месенджері.

Коли агент запідозрив, що може потрапити в поле зору правоохоронців, вирішив "залягти на дно" – залишився вдома і на деякий час "поставив на паузу" зв’язок із куратором.

СБУ задокументувала кожен крок поплічника ворога і затримала його за місцем проживання.

Агенту оголосили підозру за ч. 2 ст. 111 КК України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, раніше у Києві затримали агента ФСБ, який розставляв "відеопастки" для коригування ударів по місту. Ворожі завдання виконував завербований окупантами 24‑річний ІТ‑фахівець столичного університету.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
СБУ затримання Донецька область Слов`янськ агент рф ракетний удар
06 серпня 2025
Вінницький бунт проти ТЦК: про що треба замислитися владі й українцям
Реагування лише на наслідки помилок – як влади, так і суспільства – тільки сильніше заганяє Україну в масштабну кризу
31 липня 2025
Іменини Коломойського, російський слід, квартира з Зеленським. Хто такий Тимур Міндіч, заради якого знищили незалежність НАБУ та САП
Співвласник "95 кварталу" довгий час настільки тримався в тіні, що його не упізнавали журналісти, але 2025 року він став однією із найцікавіших персон в українському істеблішменті
29 липня 2025
Як влада "добиває" Міністерство культури та стратегічних комунікацій
Міністерство, яке на початку каденції нинішньої влади виглядало як один із наріжних її каменів, поступово зійшло на пси
28 липня 2025
Чого чекати Україні від перших антивладних протестів у часи повномасштабної війни
Сталося те, що рано чи пізно мало статися – такою є загальна думка щодо тих протестів, які були спровоковані "турборежимом" у прийнятті скандального законопроєкту №12414, законопроєкту, який усі, крім...
Усі працівники ТЦК носитимуть бодікамери з 1 вересня, - Шмигаль
07 серпня 2025, 12:52
У Черкасах із МакДональдса винесли пораненого на ношах
07 серпня 2025, 12:43
На Вінниччині горіла лікарня: масштабну пожежу ліквідували
07 серпня 2025, 12:31
ДБР чекає повне оновлення: законопроєкт уже в Раді
07 серпня 2025, 12:15
Стрілянина в центрі Черкас: озброєний чоловік перебуває в "МакДональдсі"
07 серпня 2025, 12:15
На Волині керівника лікарні викрили на махінаціях із закупівлями під час пандемії COVID-19
07 серпня 2025, 12:02
На Харківщині створюють нові пожежні підрозділи й набирають рятувальників
07 серпня 2025, 11:55
На Прикарпатті голову та депутата селищної ради затримали на хабарі в 8000 доларів
07 серпня 2025, 11:45
Через негоду без світла – 186 населених пунктів у 9 областях
07 серпня 2025, 11:29
У Києві не відновлено жодного зруйнованого будинку з 2023 року, - голова Оболонської РМДА
07 серпня 2025, 11:22
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
04 серпня 2025
Прикордонники показали знищення техніки окупантів на Харківщині
Всі відео »
Вінницький бунт проти ТЦК: про що треба замислитися владі й українцям
Іменини Коломойського, російський слід, квартира з Зеленським. Хто такий Тимур Міндіч, заради якого знищили незалежність НАБУ та САП
Всі публікації »
Анастасія Радіна
Остап Дроздов
Остап Дроздов
Всі блоги »