Фото: СБУ

Контррозвідка СБУ затримала на Донеччині ще одного російського агента. Він виконував завдання ворога з коригування повітряних атак по Слов’янську

Про це передає RegioNews із посиланням на СБУ .

Ворожим поплічником виявився 33-річний місцевий безробітний. Фігурант потрапив у поле зору окупантів, коли публікував антиукраїнські коментарі у телеграм-каналах.

Після вербування агент почав збирати координати для підготовки нових ударів по прифронтовому місту – зокрема за допомогою дронів і керованих авіабомб.

Росіян найбільше цікавили запасні командні пункти, ремонтні бази та склади з логістикою українських захисників. Щоб виявити такі місця, зловмисник обходив місцевість, придивляючись до ділянок із найбільшою кількістю військових і техніки.

Також чоловік облаштував у себе вдома "спостережний пункт" – з вікон квартири було добре видно дорогу, тож він стежив за рухом і кількістю бронетехніки ЗСУ. Усю зібрану інформацію він наносив на гугл-карти, щоб передати окупантам. Для зв’язку використовував анонімний чат у месенджері.

Коли агент запідозрив, що може потрапити в поле зору правоохоронців, вирішив "залягти на дно" – залишився вдома і на деякий час "поставив на паузу" зв’язок із куратором.

СБУ задокументувала кожен крок поплічника ворога і затримала його за місцем проживання.

Агенту оголосили підозру за ч. 2 ст. 111 КК України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, раніше у Києві затримали агента ФСБ, який розставляв "відеопастки" для коригування ударів по місту. Ворожі завдання виконував завербований окупантами 24‑річний ІТ‑фахівець столичного університету.