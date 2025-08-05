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05 августа 2025, 21:55

Россияне продвигаются на Донбассе в попытке захватить Покровск

05 августа 2025, 21:55
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Фото: DeepState
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Российские оккупанты пытаются зайти и закрепиться в городе Родинское Донецкой области. Их цель – захватить Покровск и Мирноград

Об этом сообщает DeepState, передает RegioNews.

В DeepState сообщили, что сейчас в районе Покровска все внимание приковано к городу Родинском. На подступах к городу уже идут активные боевые действия. Украинские военные прилагают все усилия, чтобы враг не продвинулся.

Отмечается, что это направление остается одним из самых горячих участков фронта. Оккупанты уже продвинулись в районе Котлиного, тем самым перекрыв логистику на трассе на Павлоград. Однако дальнейшее продвижение там украинские военные остановили.

"Враг перебросил все свое внимание на населенный пункт Родинское, достигнув предварительных успехов, и понимая всю необходимость и преимущество контроля над этим городом. В последние дни кацапы уже фиксировались на восточных окрестностях Родинского и активно продолжают туда лезть, чтобы понемногу закрепляться, насыщаться и занимать его", - отметили в DeepState.

Напомним, ранее сообщалось, что россияне перешли к массированным штурмам сразу на нескольких направлениях. Основной целью врага есть выход к "мариупольской трассе", которая играет ключевую роль в обеспечении украинской группировки на Донецком направлении.

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