Фото: DeepState

Российские оккупанты пытаются зайти и закрепиться в городе Родинское Донецкой области. Их цель – захватить Покровск и Мирноград

Об этом сообщает DeepState, передает RegioNews.

В DeepState сообщили, что сейчас в районе Покровска все внимание приковано к городу Родинском. На подступах к городу уже идут активные боевые действия. Украинские военные прилагают все усилия, чтобы враг не продвинулся.

Отмечается, что это направление остается одним из самых горячих участков фронта. Оккупанты уже продвинулись в районе Котлиного, тем самым перекрыв логистику на трассе на Павлоград. Однако дальнейшее продвижение там украинские военные остановили.

"Враг перебросил все свое внимание на населенный пункт Родинское, достигнув предварительных успехов, и понимая всю необходимость и преимущество контроля над этим городом. В последние дни кацапы уже фиксировались на восточных окрестностях Родинского и активно продолжают туда лезть, чтобы понемногу закрепляться, насыщаться и занимать его", - отметили в DeepState.

Напомним, ранее сообщалось, что россияне перешли к массированным штурмам сразу на нескольких направлениях. Основной целью врага есть выход к "мариупольской трассе", которая играет ключевую роль в обеспечении украинской группировки на Донецком направлении.