Россияне атаковали Дружковку дронами, город в дыму
В субботу, 2 августа, армия РФ атаковала Дружковку в Донецкой области
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Телеграмм-канал Дружківка info.
В сети очевидцы публикуют видео прилетов вражеских БПЛА.
Напомним, утром, 2 августа, россияне ударили по центру Славянска в Донецкой области. Город атаковал вражеский "Шахед".
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