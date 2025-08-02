Россияне убили в Константиновке мирного жителя
Российская армия обстреляла Константиновку из артиллерии
Об этом в Фейсбуке сообщил начальник Константиновской городской военной администрации Сергей Горбунов, передает RegioNews.
Известно, что погибло гражданское лицо, повреждены дома и авто.
"Очередной вражеский удар по городу Константиновке из ствольной артиллерии унес жизни мирного жителя. Человек получил телесные повреждения, несовместимые с жизнью, находясь в собственном доме", - говорится в сообщении.
Кроме человеческих потерь, в результате вражеских обстрелов повреждены фасады частных жилых домов и легковой автомобиль.
Напомним, 2 августа россияне атаковали центр Славянска на Донетчине. Город атаковал беспилотник "Шахед".
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