Стало известно, сколько людей остаются в зоне боевых действий в Донецкой области

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В общинах Донецкой области, относящихся к зоне активных боевых действий, сейчас остаются около 23 тысяч гражданских лиц, среди которых 113 детей. В частности, 108 детей находятся в Лиманской общине, еще 5 — в Торецкой

Об этом в ходе онлайн-брифинга сообщил представитель Донецкой ОВА Дмитрий Петлин, передает RegioNews.

Отмечается, что в зону активных боевых действий входят 18 общин области.

По словам Петлина, только за последнюю неделю из региона было эвакуировано более 2,5 тысяч человек.

Всего с территории Донецкой области, подконтрольной украинским властям, с начала полномасштабного вторжения уже эвакуировали более 1 млн 238 тыс. гражданских, из них более 193 тыс. - дети, а также более 46 тыс. лиц с инвалидностью.

На подконтрольной территории остаются около 265 тысяч гражданских жителей.

Как известно, обязательная эвакуация из Донецкой области проходит с августа 2022 года.

Напомним, в Донецкой области приняли решение о принудительной эвакуации семей с детьми из ряда населенных пунктов Добропольской и Криворожской общин.

Ранее сообщалось, что за прошедшие сутки, 24 июля, российская армия убила двух мирных жителей Донецкой области. Также ранения получили 17 гражданских.