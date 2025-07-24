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В Донецкой области приняли решение о принудительной эвакуации семей с детьми из ряда населенных пунктов Добропольской и Криворожской громад

Об этом сообщила Донецкая ОВА, передает RegioNews.

Речь идет о городе Доброполье, а также селах Анновка, Новый Донбасс, Рубежное, Надежда, Новокриворожье, Новомарьевка, Новофедоровка и Ракша.

Соответствующее решение было принято во время заседания региональной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций Донецкой области. По предварительным подсчетам, в упомянутых населенных пунктах сейчас находится около 928 детей, которые нуждаются в эвакуации в более безопасные регионы страны.

Руководству громад, областным подразделениям и правоохранителям поручено безотлагательно начать организацию перевозки семей с детьми и подготовить для них условия проживания в других областях Украины. Акцент сделан на том, чтобы эвакуация состоялась в максимально короткие сроки.

В областной администрации в очередной раз напомнили, что пребывание на территории Донецкой области остается крайне опасным из-за постоянных обстрелов. Жителей призывают не медлить и воспользоваться возможностью выехать в более безопасные регионы, чтобы сохранить жизнь и здоровье своих близких.

Ранее сообщалось, в зоне принудительной эвакуации в Донецкой области до сих пор остаются дети.