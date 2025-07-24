19:05  24 июля
В Украину идут грозы и жара до +35 градусов
16:08  24 июля
Залужный заявил, что война в Украине может продолжаться до 2034 года
15:20  24 июля
В Тернопольской области мужчина до смерти избил жену
UA | RU
UA | RU
24 июля 2025, 17:43

В Донецкой области объявили принудительную эвакуацию семей с детьми из Доброполья и окрестных сел

24 июля 2025, 17:43
Читайте також українською мовою
Фото: иллюстративное
Читайте також
українською мовою

В Донецкой области приняли решение о принудительной эвакуации семей с детьми из ряда населенных пунктов Добропольской и Криворожской громад

Об этом сообщила Донецкая ОВА, передает RegioNews.

Речь идет о городе Доброполье, а также селах Анновка, Новый Донбасс, Рубежное, Надежда, Новокриворожье, Новомарьевка, Новофедоровка и Ракша.

Соответствующее решение было принято во время заседания региональной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций Донецкой области. По предварительным подсчетам, в упомянутых населенных пунктах сейчас находится около 928 детей, которые нуждаются в эвакуации в более безопасные регионы страны.

Руководству громад, областным подразделениям и правоохранителям поручено безотлагательно начать организацию перевозки семей с детьми и подготовить для них условия проживания в других областях Украины. Акцент сделан на том, чтобы эвакуация состоялась в максимально короткие сроки.

В областной администрации в очередной раз напомнили, что пребывание на территории Донецкой области остается крайне опасным из-за постоянных обстрелов. Жителей призывают не медлить и воспользоваться возможностью выехать в более безопасные регионы, чтобы сохранить жизнь и здоровье своих близких.

Ранее сообщалось, в зоне принудительной эвакуации в Донецкой области до сих пор остаются дети.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Донецкая область эвакуация дети Доброполье принудительная эвакуация опасность
Трехлетний мальчик на высоте девятого этажа: в Запорожье привлекли к ответственности мать, оставившую ребенка в опасности
24 июля 2025, 16:53
Трегедия в Полтаве: в водоеме погибла школьница
24 июля 2025, 15:48
В Херсонской области оккупанты убили человека, среди 6 пострадавших — 2 ребенка
24 июля 2025, 08:15
Все новости »
22 июля 2025
ЕС, бюджет и война. Чем для Украины обернется "ликвидация" НАБУ и САП
После 22 июля 2025 года о европейской интеграции Украины можно забыть
21 июля 2025
Роботы против российских оккупантов: как на Харьковщине проявилось будущее украинской армии
Роботизация войны, продемонстрированная 3 ОШБр, может и должна стать будущим как нашей войны, так и войн будущего
17 июля 2025
Два главных итога спецоперации "Смена Кабмина"
Офис президента захотел новое правительство, ради чего пошел на все. Но будет ли из этого какая-то польза для страны?
16 июля 2025
Трамп и 50 дней. Доигрался ли Путин и к чему готовиться Украине после заявлений американского президента
Заявление президента США впервые воспринимается не как попытка договориться, а как настоящий ультиматум
На Днепропетровщине будут судить мужчину за поджог автомобиля сотрудника РТЦК
24 июля 2025, 19:11
В Украину идут грозы и жара до +35 градусов
24 июля 2025, 19:05
Враг ударил по Днепропетровщине: тяжело ранен 17-летний парень, всего пострадали четверо
24 июля 2025, 18:58
Зеленский предлагает усилить полномочия НАБУ и САП
24 июля 2025, 18:55
На Харьковщине мужчина травмировал полицейского и скрылся после проверки документов
24 июля 2025, 18:48
Забил до смерти из-за бытового конфликта: на Киевщине задержали 55-летнего мужчину
24 июля 2025, 18:22
На Черниговщине вынесли приговор дезертиру, призвавшему к свержению конституционного строя
24 июля 2025, 18:13
20-летний житель Кривого Рога украл почти 18 тысяч грн с кредитной карты умершего родственника
24 июля 2025, 17:31
Стало известно, сколько священнослужителей забронировано в Украине
24 июля 2025, 17:11
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
ЕС, бюджет и война. Чем для Украины обернется "ликвидация" НАБУ и САП
Роботы против российских оккупантов: как на Харьковщине проявилось будущее украинской армии
Все публикации »
Юрий Бутусов
Юрий Бутусов
Марианна Безуглая
Все блоги »