06:35  24 липня
Українські воїни вчаться стріляти з гранатометів на лазерних тренажерах
16:08  24 липня
Залужний заявив, що війна в Україні може тривати до 2034 року
15:20  24 липня
На Тернопільщині чоловік до смерті побив дружину
UA | RU
UA | RU
24 липня 2025, 17:43

На Донеччині оголосили примусову евакуацію родин з дітьми з Добропілля та навколишніх сіл

24 липня 2025, 17:43
Читайте также на русском языке
Фото: ілюстративне
Читайте также
на русском языке

На Донеччині ухвалили рішення щодо примусової евакуації родин із дітьми з низки населених пунктів Добропільської та Криворізької громад

Про це повідомила Донецька ОВА, передає RegioNews.

Йдеться про місто Добропілля, а також села Ганнівка, Новий Донбас, Рубіжне, Надія, Новокриворіжжя, Новомар'ївка, Новофедорівка та Ракша.

Відповідне рішення було прийнято під час засідання регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Донецької області. За попередніми підрахунками, у згаданих населених пунктах нині перебуває близько 928 дітей, які потребують евакуації у безпечніші регіони країни.

Керівництву громад, обласним підрозділам та правоохоронцям доручено невідкладно розпочати організацію перевезення родин із дітьми та підготувати для них умови проживання в інших областях України. Акцент зроблено на тому, щоб евакуація відбулася в максимально короткі строки.

В обласній адміністрації вкотре нагадали, що перебування на території Донеччини залишається вкрай небезпечним через постійні обстріли. Жителів закликають не зволікати й скористатися можливістю виїхати до більш безпечних регіонів, аби зберегти життя і здоров’я своїх близьких.

Раніше повідомлялося, у зоні примусової евакуації на Донеччині досі залишаються діти.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Донецька область евакуація діти Добропілля примусова евакуація небезпека
Трирічний хлопчик на висоті дев'ятого поверху: у Запоріжжі притягнули до відповідальності матір, яка залишила дитину в небезпеці
24 липня 2025, 16:53
Трегедія в Полтаві: у водоймі загинула школярка
24 липня 2025, 15:48
На Херсонщині окупанти вбили людину, серед 6 постраждалих — 2 дитини
24 липня 2025, 08:15
Всі новини »
22 липня 2025
ЄС, бюджет і війна. Чим для України обернеться "ліквідація" НАБУ та САП
Після 22 липня 2025 року про європейську інтеграцію України можна забути
21 липня 2025
Роботи проти російських окупантів: як на Харківщині проявилося майбутнє української армії
Роботизація війни, продемонстрована 3 ОШБр, може і має стати майбутнім як нашої війни, так і воєн майбутнього загалом
17 липня 2025
Два головні підсумки спецоперації "Зміна Кабміну"
Офіс президента захотів новий уряд, заради чого пішов на все. Але чи буде з цього якась користь для країни?
16 липня 2025
Трамп і 50 днів. Чи догрався Путін і до чого готуватися Україні після заяв американського президента
Заява президента США уперше сприймається не як спроба домовитися, а як справжній ультиматум
В Україну йдуть грози та спека до +35 градусів
24 липня 2025, 19:05
Ворог вдарив по Дніпропетровщині: тяжко поранений 17‑річний хлопець, загалом постраждали четверо
24 липня 2025, 18:58
Зеленський пропонує посилити повноваження НАБУ і САП
24 липня 2025, 18:55
Забив до смерті через побутовий конфлікт: на Київщині затримали 55-річного чоловіка
24 липня 2025, 18:22
На Чернігівщині винесли вирок дезертиру, який закликав до повалення конституційного ладу
24 липня 2025, 18:13
20-річний мешканець Кривого Рогу вкрав майже 18 тисяч грн з кредитної картки померлого родича
24 липня 2025, 17:31
Стало відомо, скільки священнослужителів заброньовано в Україні
24 липня 2025, 17:11
Мікрогрант 500 тис. грн відкрив нові можливості для виробництва олії "2 Beans" від "ГРІН ТРЕЙДІНГ АГРО"
24 липня 2025, 17:08
Трирічний хлопчик на висоті дев'ятого поверху: у Запоріжжі притягнули до відповідальності матір, яка залишила дитину в небезпеці
24 липня 2025, 16:53
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
ЄС, бюджет і війна. Чим для України обернеться "ліквідація" НАБУ та САП
Роботи проти російських окупантів: як на Харківщині проявилося майбутнє української армії
Всі публікації »
Юрій Бутусов
Юрій Бутусов
Мар'яна Безугла
Всі блоги »