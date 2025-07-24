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На Донеччині ухвалили рішення щодо примусової евакуації родин із дітьми з низки населених пунктів Добропільської та Криворізької громад

Про це повідомила Донецька ОВА, передає RegioNews.

Йдеться про місто Добропілля, а також села Ганнівка, Новий Донбас, Рубіжне, Надія, Новокриворіжжя, Новомар'ївка, Новофедорівка та Ракша.

Відповідне рішення було прийнято під час засідання регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Донецької області. За попередніми підрахунками, у згаданих населених пунктах нині перебуває близько 928 дітей, які потребують евакуації у безпечніші регіони країни.

Керівництву громад, обласним підрозділам та правоохоронцям доручено невідкладно розпочати організацію перевезення родин із дітьми та підготувати для них умови проживання в інших областях України. Акцент зроблено на тому, щоб евакуація відбулася в максимально короткі строки.

В обласній адміністрації вкотре нагадали, що перебування на території Донеччини залишається вкрай небезпечним через постійні обстріли. Жителів закликають не зволікати й скористатися можливістю виїхати до більш безпечних регіонів, аби зберегти життя і здоров’я своїх близьких.

Раніше повідомлялося, у зоні примусової евакуації на Донеччині досі залишаються діти.