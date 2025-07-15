Россияне нанесли авиаудары по школе на Донетчине
Армия РФ нанесла авиаудары по Краматорску
Об этом Краматорский городской совет сообщил в Фейсбуке, передает RegioNews.
Отмечается, что 13:40 враг нанес вражеские удары по зданию бывшего образовательного учреждения в частном Краматорском секторе.
"По предварительной информации, россияне применили 2 управляемые авиационные бомбы. Ранение получила женщина 1950 г.р. Состояние не тяжелое", - говорится в сообщении.
Также повреждения получили частные усадьбы.
Напомним, за сутки российская армия нанесла почти 3 тысячи ударов по населенным пунктам Донецкой области.
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