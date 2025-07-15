Под Херсоном россияне сбросили взрывчатку на гражданское авто: водителя и пассажира госпитализировали
Во вторник утром, 15 июля, оккупанты ударили беспилотником по машине недалеко от Херсона. Ранения получили двое мирных жителей
Об этом сообщает пресс-служба Херсонской областной военной администрации, передает RegioNews.
По имеющимся данным, оккупанты атаковали гражданское авто около 06:00. В результате сброса взрывчатки на машину пострадали 75-летний мужчина и 44-летняя женщина.
"Они получили взрывные травмы, контузии и обломочные ранения. Пострадавших доставили в больницу для оказания медицинской помощи", – говорится в сообщении.
Напомним, ночью оккупанты обстреляли поселок Белозерка под Херсоном. Ранения получили трое мужчин.
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