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02 июля 2025, 10:09

В Донецкой области военнослужащий пытался продать оружие почти на 2 млн грн

02 июля 2025, 10:09
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фото: ГБР
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Правоохранители задержали и сообщили о подозрении военнослужащему, пытавшемуся незаконно реализовать вооружение, находившееся на балансе его воинской части в Донецкой области

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГБР.

В апреле военнослужащий через соцсети нашел "клиента" и обменял украденные в части 26 гранат и 9 гранатометов на беспилотник. Впоследствии этот дрон был продан гражданскому лицу за 40 тыс. грн.

После успешной сделки военный пытался продать еще 9 гранат и 3 гранатомета за 65 тыс. грн, но был задержан оперативниками ГБР.

В общей сложности задокументированы факты сбыта 35 гранат и 12 гранатометов, принадлежавших его подразделению. Ориентировочная стоимость оружия составляет более 1,7 млн. грн.

За совершенное военнослужащему грозит до 15 лет лишения свободы.

Напомним, будут судить трех офицеров, которые разворовывали горючее в воинской части Донецкой области.

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