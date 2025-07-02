В Донецкой области военнослужащий пытался продать оружие почти на 2 млн грн
Правоохранители задержали и сообщили о подозрении военнослужащему, пытавшемуся незаконно реализовать вооружение, находившееся на балансе его воинской части в Донецкой области
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГБР.
В апреле военнослужащий через соцсети нашел "клиента" и обменял украденные в части 26 гранат и 9 гранатометов на беспилотник. Впоследствии этот дрон был продан гражданскому лицу за 40 тыс. грн.
После успешной сделки военный пытался продать еще 9 гранат и 3 гранатомета за 65 тыс. грн, но был задержан оперативниками ГБР.
В общей сложности задокументированы факты сбыта 35 гранат и 12 гранатометов, принадлежавших его подразделению. Ориентировочная стоимость оружия составляет более 1,7 млн. грн.
За совершенное военнослужащему грозит до 15 лет лишения свободы.
Напомним, будут судить трех офицеров, которые разворовывали горючее в воинской части Донецкой области.