Разведчики показали, как уничтожают российских оккупантов под Лиманом
Разведчики "Black Winter Group" в составе "Спецподразделения Тимура" ГУР МО Украины обнародовали эксклюзивные кадры боевой работы на Лиманском направлении в Донецкой области
Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины, передает RegioNews.
В ходе операции совместно с бойцами Третьей отдельной штурмовой бригады разведчики удержали позиции украинских сил и уничтожили ряд труднодоступных блиндажей с оккупантами.
Под непрерывными ударами "из всего стреляющего" наши бойцы совершили успешную вылазку за "ноль" для спасения тяжелораненых военных Сил обороны.
"ГУР МО Украины напоминает — за каждое военное преступление, совершенное против украинского народа, будет справедливое возмездие", — говорится в сообщении.
Напомним, ранее бойцы ГУР успешно атаковали поезд российских захватчиков на временно оккупированной территории Запорожской области. Защитники сожгли цистерны с горючим, предназначенным для армии РФ.