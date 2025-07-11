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11 июля 2025, 05:45

Разведчики показали, как уничтожают российских оккупантов под Лиманом

11 июля 2025, 05:45
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Разведчики "Black Winter Group" в составе "Спецподразделения Тимура" ГУР МО Украины обнародовали эксклюзивные кадры боевой работы на Лиманском направлении в Донецкой области

Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины, передает RegioNews.

В ходе операции совместно с бойцами Третьей отдельной штурмовой бригады разведчики удержали позиции украинских сил и уничтожили ряд труднодоступных блиндажей с оккупантами.

Под непрерывными ударами "из всего стреляющего" наши бойцы совершили успешную вылазку за "ноль" для спасения тяжелораненых военных Сил обороны.

"ГУР МО Украины напоминает — за каждое военное преступление, совершенное против украинского народа, будет справедливое возмездие", — говорится в сообщении.

Напомним, ранее бойцы ГУР успешно атаковали поезд российских захватчиков на временно оккупированной территории Запорожской области. Защитники сожгли цистерны с горючим, предназначенным для армии РФ.

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