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11 липня 2025, 05:45

Розвідники показали, як нищать російських окупантів під Лиманом

11 липня 2025, 05:45
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скріншот із відео
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Розвідники "Black Winter Group" у складі "Спецпідрозділу Тимура" ГУР МО України оприлюднили ексклюзивні кадри бойової роботи на Лиманському напрямку в Донецькій області

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України, передає RegioNews.

Під час операції спільно з бійцями Третьої окремої штурмової бригади розвідники утримали позиції українських сил і знищили низку важкодоступних бліндажів з окупантами.

Під безперервними ударами "з усього, що стріляє" наші бійці здійснили успішну вилазку за "нуль" для порятунку важкопоранених військових Сил оборони.

"ГУР МО України нагадує — за кожен воєнний злочин, вчинений проти українського народу, буде справедлива відплата", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше бійці ГУР успішно атакували поїзд російських загарбників на тимчасово окупованій території Запорізької області. Захисники спалили цистерни з пальним, призначеним для армії РФ.

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війна окупанти втрати росіян ГУР Лиманський напрямок 3 ОШБр Донеччина
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