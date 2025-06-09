Полиция Константиновки провела эвакуацию шести человек во время обстрелов с применением управляемых авиабомб КАБ

Об этом сообщает Национальная полиция Украины, передает RegioNews.

Среди спасенных – беременная женщина с мужем, мать с 9-летним сыном и пожилые супруги. Спасательная операция прошла в сложных условиях, когда вокруг домов кружили вражеские дроны.

По словам матери с сыном Максимом, они приехали в дом, чтобы забрать свои вещи. Впрочем, оставаться на месте они не планировали из-за угрозы жизни. Женщина отметила, что ситуация была очень напряженной, поскольку обстрелы не прекращались.

"Остаться не собирались – очень страшно. Дроны кружат вокруг дома".

Полицейские вывезли всех пострадавших в более безопасные районы страны. Эвакуированные получают необходимую помощь и находятся под наблюдением медиков и социальных служб.

Следует напомнить об опасности нахождения в зоне боевых действий и важности своевременной эвакуации. Правоохранители призывают граждан придерживаться рекомендаций по безопасности и не рисковать жизнью ради материальных вещей.

Ранее сообщалось, нужно ли эвакуироваться из Сум: в областном ОВА объяснили, что происходит.