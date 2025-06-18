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18 июня 2025, 10:20

Российская армия убила жителя Донецкой области, пострадали 13 гражданских

18 июня 2025, 10:20
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фото: Вадим Филашкин
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Вчера, 17 июня, российские оккупанты убили мирного жителя Донецкой области. Из-за вражеских обстрелов пострадали 13 гражданских

Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин, передает RegioNews.

По имеющимся данным, вчера россияне убили человека в Мирнограде. За прошедшие сутки оккупанты ранили мирных жителей в Грузском, Святогорске, Очеретино и Константиновке.

Общее число жертв РФ в Донецкой области (3 270 погибших и 7 318 пострадавших) подано без учета Мариуполя и Волновахи.

Напомним, за прошедшие сутки в результате вражеских ударов погибли двое гражданских, пострадали 34 мирных жителя Херсонщины.

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