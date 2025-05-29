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29 мая 2025, 10:28

Россияне утром нанесли два удара по промышленной зоне Краматорска

29 мая 2025, 10:28
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иллюстративное фото: из открытых источников
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В четверг, 29 мая, утром российские войска нанесли два удара по промышленной зоне в Краматорске Донецкой области

Об этом сообщил глава Краматорской ГВА Александр Гончаренко, передает RegioNews.

"В четыре утра Краматорск претерпел 2 вражеских обстрела – промзона", – говорится в сообщении.

Пострадавших нет, но есть разрушения.

Последствия российского удара устанавливаются.

Напомним, образование 29 мая российские войска нанесли удар управляемыми авиабомбами по селу Верхняя Терса Запорожской области. В результате атаки были разрушены и повреждены дома. Под завалами оказались люди.

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