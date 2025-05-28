Оккупанты накрыли Запорожскую область из авиации и РСЗО: повреждена инфраструктура
Вчера, 27 мая, российские оккупанты нанесли 329 ударов по 10 населенным пунктам Запорожской области. В результате вражеских атак ранен ребенок, повреждена гражданская инфраструктура
Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews.
По оперативным данным, за сутки оккупанты повредили по меньшей мере 13 квартир, частных домов, автомобилей и объектов инфраструктуры.
"17-летний парень пострадал во время вражеской атаки по Пологовскому району", – говорится в сообщении.
Напомним, 27 мая россияне обстреляли пожарную часть на Запорожье.
Войска РФ обстреляли Херсон и пригород: есть пострадавшиеВсе новости »
28 мая 2025, 07:35Российские дроны атаковали Харьковщину: среди раненых – 4-летняя девочка
28 мая 2025, 07:26Россияне атаковали предприятие в Кировоградской области: ранены 3 гражданских
28 мая 2025, 07:00
27 мая 2025
Майские атаки Путина. Зачем они кремлевскому диктатору и чего ждать Украине дальше
Владимир Путин более показательно продемонстрировал, хочет ли он перемирия. Слово за Трампом. Или Конгрессом
23 мая 2025
Политика, Россия, мафия. Кто и что стоит за убийством Андрея Портнова
История одного из самых одиозных украинских персонажей закончилась неожиданно, но в то же время и ожидаемо
22 мая 2025
Удар по полигону в Шостке и демарш комбата "Магура". Что произошло и как к этому относиться
На войне, к сожалению, не обойтись без потерь, но все ли они необходимы?
19 мая 2025
Вместо перемирия – "переговоры". Почему Путин проигнорировал идею 30-дневной остановки войны
В Стамбуле российская сторона так же имитировала переговоры, как российская армия имитирует перемирие
Почти 70 обстрелов на Сумщине за сутки: повреждены дома, ранены
28 мая 2025, 08:39На Буковине работник банка украл сотни тысяч гривен у клиентов
28 мая 2025, 08:25Армия РФ атаковала дронами железнодорожную инфраструктуру Украины: последствия обстрелов
28 мая 2025, 08:15В Ровенской области мужчина угрожал взорвать гранатой родного отца и бабушку
28 мая 2025, 08:00Парадокс Трампа: Риторика против Путина – и одновременно поиск компромисса
28 мая 2025, 07:51Войска РФ обстреляли Херсон и пригород: есть пострадавшие
28 мая 2025, 07:35Российские дроны атаковали Харьковщину: среди раненых – 4-летняя девочка
28 мая 2025, 07:26Синоптики предупреждают: сегодня в четырех областях Украины – сильный ветер и ливни
28 мая 2025, 07:15На Черниговщине утонули два человека
28 мая 2025, 07:10
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Майские атаки Путина. Зачем они кремлевскому диктатору и чего ждать Украине дальше
Политика, Россия, мафия. Кто и что стоит за убийством Андрея Портнова
Все блоги »