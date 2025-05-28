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28 мая 2025, 07:46

Оккупанты накрыли Запорожскую область из авиации и РСЗО: повреждена инфраструктура

28 мая 2025, 07:46
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фото: Запорожская ОВА
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Вчера, 27 мая, российские оккупанты нанесли 329 ударов по 10 населенным пунктам Запорожской области. В результате вражеских атак ранен ребенок, повреждена гражданская инфраструктура

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews.

По оперативным данным, за сутки оккупанты повредили по меньшей мере 13 квартир, частных домов, автомобилей и объектов инфраструктуры.

"17-летний парень пострадал во время вражеской атаки по Пологовскому району", – говорится в сообщении.

Напомним, 27 мая россияне обстреляли пожарную часть на Запорожье.

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