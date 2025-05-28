Армия РФ атаковала дронами железнодорожную инфраструктуру Украины: последствия обстрелов

фото: Укрзализныця

Сегодня российские войска атаковали дронами железнодорожную инфраструктуру в Харьковской, Донецкой и Сумской областях. Из-за вражеских обстрелов есть повреждения

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на "Укрзализныцу".

"Железнодорожная инфраструктура и подвижной состав на Харьковщине, Донецкой и Сумской областях этой ночью и утром находились под вражескими атаками. Жертв и пострадавших среди работников и пассажиров во всех случаях нет", — говорится в сообщении.

На Харьковщине обломки БпЛА попали на путь - после временной остановки движение поездов оперативно возобновили.

В Славянске Донецкой области повреждена контактная сеть. Также обломки вражеского FPV-дрона повредили стекло в вагоне электропоезда. Утром Славянск снова находился под обстрелом, из-за чего вылетели окна в здании вокзала.

В Сумской области вражеский дрон повредил колею, однако движение по участку осуществляется без задержек.

Напомним, в Киевской области возле железной дороги нашли обломки российской крылатой ракеты Х-101.