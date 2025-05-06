Массированная атака дронов на Харьков: в ГСЧС показали последствия

фото: ГСЧС Харьковщины

Сегодня под утро враг нанес массированный удар по Харькову. Падения обломков зафиксированы в Шевченковском, Киевском, Холодногорском и Индустриальном районах города

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС, передает RegioNews.

Отмечается, что из-за атаки врага вспыхнули масштабные пожары:

Шевченковский район: сгорели крыша и комната частного жилого дома — 400 м².

Киевский район: пожар на рынке уничтожил 20 торговых объектов и повредил еще около 90. Также сгорело здание ресторана — площадь возгорания составила 700 м².

Холодногорский район: поврежден фасад многоквартирного дома, горели киоск, здание и три авто — общая площадь 120 м².

Индустриальный район: горел автомобиль (20 м²), повреждено производственное здание.

Последствия атаки еще уточняются. На местах работают спасатели, полиция и аварийные службы.

Напомним, во вторник, 6 мая, Харьков в течение двух часов подвергался интенсивной атаке вражеских боевых дронов. В этот период было зафиксировано 20 ударов по городу. Пострадали четыре человека.