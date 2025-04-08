Через два дня Россия обстреляла два отделения "Укрпочты"

фото: Facebook/Игорь Смелянский

Два отделения АО "Укрпочта" в Донецкой и Сумской областях попали под российский обстрел

Об этом сообщил генеральный директор компании Игорь Смилянский, передает RegioNews .

По его словам, 6 апреля дроном было прицельно атаковано новое отделение контейнерного типа, которое установили вместо уничтоженного в Сумской области.

"Сейчас мы активно развиваем этот проект модульных отделений вместе с нашими иностранными партнерами, и это очередное доказательство того, насколько он нужен. Более того, мы учли негативный опыт, и новые отделения будут иметь определенный уровень защиты", - написал Смелянский.

Уже 7 апреля с утра враг уничтожил отделение в Константиновке, где "Укрпочта" продолжает работу. По словам Смелянского, уже после обеда команда, убрав обломки и повреждения, возобновила работу.

К счастью, в обоих случаях работники и клиенты не пострадали.

Напомним, 2 апреля из-за вражеских обстрелов в Малокатериновке Запорожской области было повреждено помещение отделения "Укрпочты". А в Никополе Днепропетровской области в результате обстрела 1 апреля был тяжело ранен почтальон "Укрпочты" .