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25 апреля 2025, 13:55

На Донетчине задержали информатора ФСБ, который наводил удары оккупантов по ВСУ

25 апреля 2025, 13:55
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фото: СБУ
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Контрразведка Службы безопасности задержала информатора ФСБ, корректировавшего российские атаки по Силам обороны в районах Славянска и Краматорска Донецкой области. Ему грозит до восьми лет тюрьмы

Об этом сообщает пресс-центр СБУ, передает RegioNews.

Злоумышленником оказался 55-летний безработный житель Славянска.

Основной задачей корректировщика был поиск и передача оккупантам координат запасных командных пунктов, ремонтных баз и складов ВСУ. Также кураторы из ФСБ поручили информатору выявить боевые позиции радиолокационных станций, чтобы обойти украинскую ПВО.

Сотрудники СБУ заблаговременно разоблачили злоумышленника и сорвали вражеские планы. Фигуранта задержали по месту жительства в Славянске.

По данным СБУ, вражеский информатор собирал разведывательные данные, объезжая прифронтовую территорию вблизи города и передовой. Сначала он передавал собранную информацию в тематический чат-бот. Впоследствии фигуранта вывели на контакт с ФСБ через "связную". Речь идет о бывшей местной жительнице, которая в феврале 2022 года уехала в РФ и начала работать на оккупантов.

Во время обысков правоохранители изъяли у задержанного мобильный телефон с доказательствами сотрудничества с врагом.

Следователи сообщили ему о подозрении в распространении информации о перемещении, движении или расположении ВСУ, совершенном в условиях военного положения.

"Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит до 8 лет тюрьмы", – говорится в сообщении.

Напомним, в Хмельницкой области правоохранители разоблачили агентку российской военной разведки, которая охотилась на аэродромы ВСУ. Злоумышленница собирала данные для подготовки ракетно-дроновых ударов по Силам обороны на Западе Украины.

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