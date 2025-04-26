Россияне сбросили авиабомбы на Константиновку: есть погибшие и раненые

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В Донецкой области 26 апреля российские войска нанесли серию ударов по мирным населенным пунктам

Об этом сообщила прокуратура области, передает RegioNews.

Отмечается, что в 11:35 во время обстрела Константиновки оккупанты сбросили три авиабомбы на жилищный сектор: погиб 41-летний мужчина, еще двое местных жителей - 60-летняя женщина и 50-летний мужчина - получили тяжелые ранения.

Через несколько минут город снова оказался под атакой: погиб 45-летний житель, еще три человека получили минно-взрывные травмы и осколочные ранения.

Враг применил авиабомбы "ФАБ-250" из УМПК.

Кроме того, россияне обстреляли район Новоэкономического в Покровском районе. В результате атаки погиб 55-летний мужчина, еще три человека получили ранения.

Правоохранители открыли уголовные производства по фактам военных преступлений.

Напомним, за прошедшее сутки российские войска обстреляли населенные пункты в Донецкой области 51 раз. Есть погибшие и раненые среди гражданских, зафиксированы значительные разрушения.