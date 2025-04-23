В Черкасской области задержали предателя из Бахмута, работавшего на ФСБ

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Контрразведка Службы безопасности разоблачила и задержала в Черкасской области агента российской ФСБ, который готовил координаты для ракетно-дроновых атак по региону. Мужчине грозит пожизненное заключение

Об этом сообщает пресс-центр СБУ, передает RegioNews.

По данным дела, предателем оказался 42-летний переселенец из Бахмута, который осенью 2022 года переехал в Черкасскую область. Впоследствии он начал работать на ФСБ. Переселенец попал в поле зрения оккупантов, когда искал "легкие деньги" в Телеграмм-каналах. Его завербовали дистанционно.

Известно, что для наведения удара по районному ТЦК вражеский агент под видом обновления учетных данных пришел к военному объекту и оттуда направил его геолокацию ФСБ.

Также злоумышленник регулярно объезжал территорию Черкасской области, пытаясь найти радиолокационные станции и зенитно-ракетные комплексы ВСУ. Во время таких разведвылазок предатель шпионил также по учебным центрам и запасным командным пунктам украинских войск.

Кроме того, бахмутянин надеялся устроиться главным специалистом в местный орган самоуправления, чтобы использовать должность для сбора дополнительной развединформации.

Правоохранители вовремя разоблачили агента и задержали, когда он проводил разведку вблизи потенциальной цели. У него изъяли мобильный телефон с доказательствами работы на РФ. Фигуранту сообщили о подозрении в государственной измене, совершенной в условиях военного положения.

"Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества", – говорится в сообщении.

Напомним, СБУ направила в суд обвинительный акт в отношении российского агента, совершавшего диверсии на объектах Укрзализныци в Винницкой и Черновицкой областях. Иностранцу грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.