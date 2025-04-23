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В городских властях сообщили, что один из раненых в результате вражеской атаки, к сожалению, скончался. Больницы боролись за его жизнь

Об этом сообщает МВА, передает RegioNews.

Сообщается, что 72-летний мужчина был госпитализирован в результате удара по Славянску. Врачи боролись за его жизнь, но, к сожалению, спасти его уже не удалось. Городские власти выразили соболезнования родным и близким.

Напомним, что 23 апреля около 10 часов россияне ударили по Славянску. Тогда глава Славянской МВА сообщал о двух раненых, один из которых был в тяжелом состоянии. В результате атаки врага повреждены и разрушены частные дома.

Также 23 апреля россияне атаковали поселки в Запорожской области. Сообщалось о поврежденных частных домах. К счастью, обошлось без пострадавших.