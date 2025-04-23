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23 апреля 2025, 14:52

Россияне атаковали дронами село на Запорожье: повреждены дома

23 апреля 2025, 14:52
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фото: ОВА
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В среду, 23 апреля, российские оккупанты атаковали дронами село Магдалиновка в Запорожской области

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews.

Взрывной волной и обломками повреждены частные дома.

Предварительно обошлось без пострадавших.

Напомним, в Марганецкой громаде на Днепропетровщине 23, 24, 25 апреля объявлены днями траура из-за российского удара по автобусу с работниками предприятия.

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