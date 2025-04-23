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23 апреля 2025, 00:20

В оккупированном Мариуполе тигрица убила работника зоопарка

23 апреля 2025, 00:20
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Фото: Мариупольский городской совет
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В оккупированном городе тигрица в зоопарке убила сотрудника. Это случилось, когда он пытался ее покормить

Об этом сообщает Мариупольский городской совет, передает RegioNews.

Во временно оккупированном Мариуполе тигрица загрызла сотрудника зоопарка. Это произошло якобы из-за халатности самой жертвы.

Инцидент произошел, когда сотрудник зоопарка вошел в вольер, чтобы покормить тигрицу и ее ребенка. Однако дикое животное взяло его когтями сзади и перекусило. От полученных травм погиб на месте. В зоопарке настаивают, что это был несчастный случай.

"Раньше многие местные упрекали, что животных этого зоопарка плохо кормят, а условия их содержания сильно ограничены и ужасны", - добавили в Мариупольском городском совете.

Следует напомнить, что осенью прошлого года львы, которых россияне украли из мариупольского зоопарка, напали на сотрудницу парка львов "Тайган" в оккупированном Крыму. Женщина погибла. Это произошло, когда женщина зашла в клетку убирать, однако не закрыла засовы между помещениями. Хищники этим воспользовались и напали на женщину, нанеся ей смертельные травмы.

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