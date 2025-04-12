Фото: Шполянская городская территориальная община

В одной из общин Черкасской области работает необычный сотрудник. Оказалось, что среди чиновников есть кот Мурчик

Об этом сообщает Шполянская городская территориальная община, передает RegioNews.

Каждое утро в городской совет в течение пяти лет приходит кот Мурчик. Его называют "государственным работником". Его работа – быть талисманом добра и покоя. Еще до начала рабочего дня – Мурчик уже ждет у двери. Кот обходит всю территорию и внимательно проверяет, все ли на рабочем месте.

"Котик стал неотъемлемой частью жизни отдела социальной защиты населения, по ветеранской политике и здравоохранению", - говорят в городской территориальной общине.

Напомним, что во Львове тоже есть котик, работающий чиновником. Левчик был бездомным котом, но впоследствии его спасли и он стал жить в городском совете. Его называют "кошачьим мэром Львова".