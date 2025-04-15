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15 квітня 2025, 14:55

Жительки Покровська шпигували за ЗСУ і передавали дані росіянам: що їм загрожує

15 квітня 2025, 14:55
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Фото: СБУ
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Правоохоронці викрили двох жительок Покровська, які працювали на росіян. Дві молоді жінки коригували атаки рашистів

Про це повідомляє СБУ, передає RegioNews.

Правоохоронці затримали двох агенток РФ, які "працювали" у Донецькій області. Вони розвідували локації Сил оборони та коригували повітряні атаки рашистів. Найбільше росіян цікавили координати українських військ та маршрути руху важкого озброєння на Покровському напрямку.

Зрадницями виявились дві жительки Покровська віком 22 та 24 роки. Спочатку одну з них завербували російські спецслужби (молодша дівчина є родичкою місцевого священика УПЦ МП).

Потім вона отримала завдання залучити до підривної діяльності й інших місцевих мешканців і завербувала свою 24-річну знайому. Разом вони обходити місцевість у районі Покровська та приховано фіксували локації Сил оборони. Зібрані відомості відправляли текстовими та графічними повідомленнями російським кураторам через месенджер.

Росіяни "замовляли" також підпал військової машини. Зараз правоохоронці затримали агенток РФ. Вони перебувають під вартою. Їм загрожує до 12 років ув'язнення.

Нагадаємо, раніше викрили на Львівщині "подвійного" агента РФ. Він одночасно працював на ФСБ та російську воєнну розвідку. Зрадником виявився інструктор Яворівського полігону. Його завдання від ГРУ РФ полягало у підготовці терактів проти командирів ЗСУ.

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