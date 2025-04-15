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15 апреля 2025, 11:15

В Виннице задержали российских агентов, готовивших два теракта

15 апреля 2025, 11:15
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фото: СБУ
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Контрразведка СБУ предотвратила новые попытки россиян осуществить серию взрывов в Виннице. Задержаны трое агентов российской военной разведки (более известной как ГРУ), которые готовились взорвать авто ВСУ и админздание полиции

Об этом сообщает пресс-центр СБУ, передает RegioNews.

Как установило расследование, сначала фигуранты должны были заложить самодельную взрывчатку под авто украинского воина, которого оккупанты надеялись ликвидировать дистанционно. Для ее активации российские спецслужбы планировали совершить вызов на мобильный телефон, которым была снаряжена взрывчатка.

Сотрудники СБУ заблаговременно разоблачили вражеские намерения и задержали исполнителей заказа РФ, когда они обустраивали скрытую камеру вблизи места запланированного подрыва.

Задержанными оказались две безработные жительницы Киевщины, которых оккупанты завербовали в Телеграмм-каналах по поиску "легких денег".

Агентки прибыли в Винницу и за деньги российского ГРУ арендовали квартиру. Впоследствии они получили геолокацию схрона от куратора и забрали две взрывчатки.

По материалам дела, изготовлением взрывчатки занимался третий участник группы – 33-летний местный житель. По инструкции оккупантов он заложил взрывчатое вещество в термосы и дополнительно начинил их шурупами.

В случае подрыва военного авто с его владельцем агентки должны были готовить новый теракт возле здания местного райотдела полиции. СБУ сорвала их планы.

Во время обыска у задержанных изъяли две взрывчатки и мобильные телефоны с доказательствами сотрудничества с российским ГРУ.

Фигурантам объявили подозрение, сейчас они находятся под стражей.

Злоумышленникам грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Напомним, ранее во Львовской области задержали инструктора Яворивского полигона, который готовил ликвидацию командиров ВСУ.

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