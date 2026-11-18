Фото: полиция Черкасской области

В селе Шабастовка Черкасской области 32-летнего мужчину подозревают в смертельном избиении 55-летнего знакомого. Конфликт между мужчинами возник во время совместного распития алкоголя и перерос в драку

Об этом сообщили в полиции Черкасской области, передает RegioNews.

По данным правоохранителей, инцидент произошел 12 ноября. Двое мужчин вместе употребляли алкогольные напитки, когда между ними возникла ссора. Впоследствии конфликт перерос в драку.

После этого мужчины разошлись по разным комнатам. На следующий день 32-летний мужчина обратился в полицию и сообщил, что обнаружил 55-летнего знакомого без признаков жизни.

Тело погибшего было направлено на судебно-медицинскую экспертизу. По ее результатам установили, что мужчина скончался от телесных повреждений.

Во время проведения следственных действий правоохранители выяснили, что смертельные травмы знакомому нанес именно 32-летний мужчина.

Он был задержан в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

Следователи сообщили задержанному о подозрении по ч. 2 ст. 121 Уголовного кодекса Украины — умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.

Санкция статьи предусматривает от семи до десяти лет лишения свободы.

Напомним, в Прикарпатье мужчина убил сожительницу и пытался сжечь тело. Как выяснили правоохранители, между сожительницами во время застолья с алкоголем произошла ссора.