Фото: патрульная полиция Киева

В Киеве 18 ноября из-за дорожно-транспортного происшествия осложнено движение транспорта на проспекте Берестейском в направлении центральной части города

Об этом сообщили в патрульной полиции Киева, передает RegioNews .

"В связи с ДТП на проспекте Берестейском, движение транспорта затруднено в направлении центральной части города", - сообщили в полиции.

Водителей призывают учитывать дорожную ситуацию при планировании маршрутов и при возможности выбирать альтернативные пути движения.

Напомним, ранее в Киеве 23-летний водитель Toyota Prius сбил на пешеходном переходе детскую коляску с 4-месячной девочкой . Ребенок находится в реанимации. Мужчине уже сообщили о подозрении.