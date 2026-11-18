Фото: Национальная полиция

Инцидент произошел в Белой Церкви. Там мужчину задержали за кражу

Об этом сообщает полиция Киевской области, передает RegioNews.

28-летний мужчина в торговом центре подошел к демонстрационному стенду. Оттуда он украл телефон, который стоил более 90 тысяч гривен, и скрылся. Работник магазина пытался его задержать, но злоумышленник игнорировал его и не останавливался.

"Правоохранители оперативно установили местонахождение фигуранта, задержали его и поместили в изолятор временного содержания. Фигуранту грозит до 10 лет заключения", - говорят в полиции.

Напомним, что в Николаеве судили мужчину за кражу из магазина "Аврора". Мужчина украл 13 шоколадок на сумму 1772 гривен. Продавщица заметила воровство, побежала за ним, требовала вернуть товар. Однако мужчина начал убегать.