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В результате атаки на Павлоград умер ребенок. Врачи почти месяц боролись за жизнь мальчика

Об этом сообщили в Днепропетровской ОВА, передает RegioNews.

11-летний мальчик получил ранение в результате атаки россиян на Павлоград 31 октября. Почти три недели врачи боролись за его жизнь. К сожалению, теперь стало известно о смерти ребенка.

"В результате российского удара по городу тогда пострадали 10 человек", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее россияне совершили комбинированную атаку на Запорожье. Погиб мужчина, еще 11 человек пострадали.