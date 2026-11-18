На Днепропетровщине в результате обстрела скончался 11-летний мальчик
В результате атаки на Павлоград умер ребенок. Врачи почти месяц боролись за жизнь мальчика
Об этом сообщили в Днепропетровской ОВА, передает RegioNews.
11-летний мальчик получил ранение в результате атаки россиян на Павлоград 31 октября. Почти три недели врачи боролись за его жизнь. К сожалению, теперь стало известно о смерти ребенка.
"В результате российского удара по городу тогда пострадали 10 человек", - говорится в сообщении.
Напомним, ранее россияне совершили комбинированную атаку на Запорожье. Погиб мужчина, еще 11 человек пострадали.
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