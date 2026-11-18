Фото: Офис Генерального прокурора

В Днепре будут судить мужчину, обвиняемого в массовом распространении ложных сообщений о заминировании учебных заведений, торговых центров и других учреждений в Чехии, Словакии и Латвии

Об этом сообщил Офис Генерального прокурора, передает RegioNews .

Обвинительный акт направили в суд прокуроры Левобережной окружной прокуратуры города Днепра. Мужчине инкриминируют заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан (ч. 2 ст. 259 Уголовного кодекса Украины).

Расследование проводилось в рамках международной операции "E-THREAT" с участием правоохранителей Украины, Чехии, Словакии и Латвии. В 2025 году при поддержке Евроюста была создана совместная следственная группа.

По данным следствия, по меньшей мере с 2024 года мужчина посылал в учреждения трех стран сообщения с угрозами взрывов, поджогов и других опасных действий, которые могли привести к гибели людей.

Для этого он использовал заранее созданные многочисленные электронные адреса и аккаунты в Telegram.

С июля 2025 подозреваемый находился в международном розыске и скрывался за границей. В 2026 году его задержали по возвращении в Украину.

В Днепре с участием представителей правоохранительных органов стран, входящих в общую следственную группу, провели следственные действия. В ходе исследования изъятой компьютерной техники и электронных носителей информации правоохранители получили доказательства, по версии обвинения, подтверждающие причастность мужчины к рассылке ложных сообщений.

Напомним, ранее в Ровенской области мужчина сообщил о минировании ТЦК . Однако правоохранители не обнаружили там опасных предметов. Псевдоминировщиком оказался 53-летний мужчина. Он объяснил свою мотивацию тем, что был недоволен действиями работников здания.