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Сотрудникам территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) установили ряд ограничений при взаимодействии с гражданами

Об этом сообщает ОО "Защита государства", передает RegioNews .

Как сообщили в ОО, среди них запрет на принудительное задержание, изъятие мобильных телефонов и передачу фотографий документов через мессенджеры.

Согласно обнародованному перечню, работники ТЦК и СП должны соблюдать пять ключевых правил:

Не использовать принудительное задержание. Сотрудники ТЦК не должны самостоятельно принудительно задерживать граждан. Не извлекайте мобильные телефоны. Запрещается забирать у людей средства связи. Не фотографировать документы для передачи через мессенджеры. Персональные документы нельзя фотографировать и пересылать таким способом. Обеспечивать видеофиксацию. Взаимодействие с гражданами должно сопровождаться видеозаписью в режиме 24/7. Общаться толерантно и сдержанно. Работники должны соблюдать корректный тон при общении с гражданами.

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