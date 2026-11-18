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В Киеве 18 ноября во время атаки российских беспилотников обломки попали в 28-этажный жилой дом в Печерском районе. Также обломки БПЛА упали в парковой зоне

Об этом сообщил городской голова Виталий Кличко, передает RegioNews .

В 15:54 он проинформировал, что в столице работают силы противовоздушной обороны по вражеским беспилотникам и призвал киевлян находиться в безопасных местах.

Уже в 16:05 стало известно о попадании обломков БпЛА в 28-этажный жилой дом в Печерском районе. Обломки попали на уровне 11 этажа.

На место происшествия направлялись экстренные службы.

Кроме того, в Печерском районе зафиксировано падение обломков беспилотника в парковой зоне.

Информация о пострадавших и масштабах повреждений уточняется.

Напомним, количество пострадавших в результате российского удара по рынку в Златополе Харьковской области возросло до 12 человек.