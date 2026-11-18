Фото: полиция Киева

В Днепровском районе Киева мужчина устроил имитацию разбойного нападения на магазин, чтобы снять развлекательное видео для соцсетей. Испуганная очевидца вызвала полицию, сообщив о вооруженном нападающем, который угрожает продавщице и требует денег

Об этом сообщили в патрульной полиции, передает RegioNews .

По вызову по спецлинии 112 прибыли правоохранители. Из-за возможной угрозы полицейские согласно статье 46 Закона Украины "О Национальной полиции" привели табельное огнестрельное оружие в боевую готовность.

Однако в ходе проверки выяснилось, что разбойного нападения не было. Мужчина объяснил, что снимал развлекательный контент для социальных сетей и не собирался совершать правонарушения. По его словам, оружие и оборудование были игрушечными.

Физическую силу и специальные средства к мужчине не применяли.

В то же время инспекторы составили на него административный протокол по ч. 1 ст. 173 КУоАП (мелкое хулиганство).

В полиции подчеркнули, что подобные розыгрыши могут иметь серьезные последствия, ведь правоохранители вынуждены реагировать на сообщения о возможной угрозе жизни и безопасности людей.

Напомним, 19 октября на Полтавщине мужчина открыл огонь после избиения человека . Злоумышленник был задержан.