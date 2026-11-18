Фото: ГПСУ

В Черновицкой области пограничники разоблачили схему незаконной переправки мужчины в Румынию

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Госпогранслужбу.

Местный житель подыскивал желающих незаконно попасть за границу. Найдя клиента, он привлек сообщника, который должен был доставить мужчину на мотоцикле к границе и показать дальнейший маршрут.

Сам организатор контролировал переправку, двигаясь неподалеку на автомобиле.

Пограничники остановили транспортные средства и задержали всех участников. 32-летний мужчина заплатил за незаконное пересечение границы 10 тысяч долларов.

Организатора схемы задержали и сообщили ему о подозрении по ст. 332 УК Украины (незаконная переправка лиц через государственную границу).

Напомним, в Винницкой области пограничники задержали пятерых мужчин, которые планировали незаконно пересечь границу с Молдовой через Днестр.