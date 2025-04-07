Оккупанты за сутки 19 раз обстреляли мирные города Донбасса

фото: Донецкая ОВА

За сутки россияне 19 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области, разрушены дома. Информация о пострадавших не поступала

Об этом сообщил глава Донецкой ОГА Вадим Филашкин, информирует RegioNews.

По его словам, в Покровске повреждены многоэтажки, в Родинском — многоэтажки и гараж.

В Заречном Лиманской общине разрушено здание. В Ильиновской общине повреждено 45 объектов. В Константиновке поврежден частный дом.

В Северском Бахмутском районе повреждены 8 домов.

Филашкин добавил, что с линии фронта эвакуированы 78 человек, в том числе 14 детей.

Напомним, на территории Донецкой области, подконтрольной украинским властям, сейчас остаются 284 тысячи гражданских, среди них почти 22 тысячи детей.