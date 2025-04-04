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04 апреля 2025, 18:59

Россияне повредили газопроводы в Донецкой области

04 апреля 2025, 18:59
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фото: Донецкоблгаз
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В Донецкой области после серии ночных вражеских обстрелов по Константиновке на газопроводах обнаружено более 30 отверстий и несколько разрывов

Как передает RegioNews, об этом в Фейсбуке сообщило акционерное общество "Донецкоблгаз".

Отмечается, что этой ночью Россия нанесла серию ударов по городу, повредив систему газоснабжения. С полуночи и до 4 часов утра аварийная бригада непрерывно работала над локализацией аварийных ситуаций.

"Предварительно на газопроводах обнаружено более трех десятков отверстий и несколько гильотинных разрывов. Специалисты Константиновского УХГ в эти сутки уже работали над устранением повреждений и восстановлением системы газоснабжения. Спасибо коллегам за неутомимый труд!", — сообщил председатель правления АО "Донецкоблгаз" Вадим Батий.

Напомним, россияне убили одного и ранили еще семерых жителей Донбасса.

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