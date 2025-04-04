Генштаб ВСУ обновил данные о потерях РФ: информация по состоянию на 4 апреля
За прошедшие сутки, 3 апреля, Силы обороны Украины уничтожили 1 380 российских захватчиков, семь танков, одну систему РСЗО, 30 боевых бронированных машин, 38 артсистем, 72 БпЛА оперативно-тактического уровня и 66 единиц автомобильной техники и автоцистерн
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.
Общее количество потерь армии РФ с начала полномасштабного вторжения в Украину составляет более 920 тысяч солдат.
Напомним, на Донецком направлении подразделения Сил беспилотных систем ВСУ обнаружили и уничтожили российские зенитные ракетные комплексы "Бук" и "Тор".
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