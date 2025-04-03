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03 апреля 2025, 15:10

Бригада "Месть" уничтожила в Донецкой области две российские БМП и танк

03 апреля 2025, 15:10
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фото: ГПСУ
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В Донецкой области российские оккупанты пытались штурмовать позиции Сил обороны. Захватчиков ликвидировали пилоты пограничного подразделения РУБпАК "Феникс" бригады "Месть"

Об этом сообщает Госпогранслужба, передает RegioNews.

Защитники сожгли оккупантов вместе с бронетехникой с помощью ударных дронов.

"Прицельным огнем они нанесли точные удары по оккупантам и уничтожив 2 БМП и танк противника", — говорится в сообщении.

Напомним, украинские разведчики уничтожили в Крыму российские десантные катера и ЗРК "ТОР-М2".

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