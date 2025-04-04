Защитники Харьковщины сожгли две российские САУ "Гиацинт-С" стоимостью $4 млн каждая

скриншот с видео

Пилоты ударных дронов "Феникс" 3-го пограничного отряда имени Героя Украины полковника Евгения Пикуса нанесли сокрушительные удары по российским позициям на Харьковщине

Об этом сообщает Госпогранслужб, передает RegioNews.

"Меткой работой уничтожены две самоходные артиллерийские установки "Гиацинт-С", каждая из которых стоит более $4 млн", – говорится в сообщении.

Также пограничники сожгли позиции россиян и ликвидировали около десятка захватчиков.

Напомним, ранее воины Сил специальных операций ВСУ обнаружили и уничтожили вражеский радиолокационный комплекс "Утес-Тм". Эта РЛС в реальном времени отслеживала украинские самолеты, ракеты и беспилотники в радиусе 360 км.