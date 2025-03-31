В Донецкой области для учителей-коллаборантов проводят чекистские курсы: чему учат

фото: ЦНС

Коллаборантов-учителей из временно оккупированного Мариуполя учат доносить на проукраинские семьи

Об этом пишет Центр национального сопротивления, передает RegioNews.

Отмечается, что на соответствующие развивающие тренинги преподавателей отправили в Санкт-Петербург.

"На самом деле это - обучение методам пропаганды и промывки мозгов украинским детям. Те, кто изменяет школу и детей ради "русского мира", не имеют места в украинском образовании", – отмечают в ЦНС.

Там добавляют, что такие курсы Россия проводит регулярно. Мариуполь - среди приоритетных "учебных полигонов".

Напомним, ранее сообщалось, что на временно оккупированных территориях захватчики принудительно привлекают детей в военные учреждения РФ, готовя их к будущим войнам.