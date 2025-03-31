В Донецкой области для учителей-коллаборантов проводят чекистские курсы: чему учат
Коллаборантов-учителей из временно оккупированного Мариуполя учат доносить на проукраинские семьи
Об этом пишет Центр национального сопротивления, передает RegioNews.
Отмечается, что на соответствующие развивающие тренинги преподавателей отправили в Санкт-Петербург.
"На самом деле это - обучение методам пропаганды и промывки мозгов украинским детям. Те, кто изменяет школу и детей ради "русского мира", не имеют места в украинском образовании", – отмечают в ЦНС.
Там добавляют, что такие курсы Россия проводит регулярно. Мариуполь - среди приоритетных "учебных полигонов".
Напомним, ранее сообщалось, что на временно оккупированных территориях захватчики принудительно привлекают детей в военные учреждения РФ, готовя их к будущим войнам.
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