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Об этом сообщает городской совет украинского Мариуполя, передает RegioNews.

"Мариупольцы жалуются, что оккупанты уже несколько месяцев задерживают заработную плату", – говорится в сообщении.

Отмечается, что это касается сотрудников коммунальных предприятий и учреждений здравоохранения.

"Горводоканалу не платят с января месяца зарплату! В марте 5 тыс. рублей дали, и все – хватит!"; "Станция скорой помощи до сих пор в ожидании счастья...", – возмущенно пишут горожане.

Также сообщают, что с декабря не выплачивают деньги и строителям. В результате большинство ремонтов домов заморожены.

Оккупанты заявляют, что это якобы связано с реорганизацией так называемого министерства финансов "ДНР".

В то же время мариупольцы отмечают, что такие "причины" захватчики придумывают каждый год: "Каждый год у них реорганизация. Пилят деньги – вот причина"; "Кто у кормушки – тот и сыт, а люди из-за страха потерять работу кормитесь воздухом".

Напомним, ранее сообщалось, что во временно оккупированном Мариуполе россияне провели учения "резервистов".