В Мариуполе оккупанты месяцами не платят зарплату медикам и коммунальщикам
Во временно оккупированном россиянами Мариуполе работникам разных сфер деятельности месяцами не выплачивают зарплату
Об этом сообщает городской совет украинского Мариуполя, передает RegioNews.
"Мариупольцы жалуются, что оккупанты уже несколько месяцев задерживают заработную плату", – говорится в сообщении.
Отмечается, что это касается сотрудников коммунальных предприятий и учреждений здравоохранения.
"Горводоканалу не платят с января месяца зарплату! В марте 5 тыс. рублей дали, и все – хватит!"; "Станция скорой помощи до сих пор в ожидании счастья...", – возмущенно пишут горожане.
Также сообщают, что с декабря не выплачивают деньги и строителям. В результате большинство ремонтов домов заморожены.
Оккупанты заявляют, что это якобы связано с реорганизацией так называемого министерства финансов "ДНР".
В то же время мариупольцы отмечают, что такие "причины" захватчики придумывают каждый год: "Каждый год у них реорганизация. Пилят деньги – вот причина"; "Кто у кормушки – тот и сыт, а люди из-за страха потерять работу кормитесь воздухом".
Напомним, ранее сообщалось, что во временно оккупированном Мариуполе россияне провели учения "резервистов".