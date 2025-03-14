11:29  13 марта
Мэр Венеции наградил украинского военного, спасшего раненого туриста
11:23  13 марта
В "Резерв+" уже сгенерировали более 30 тысяч электронных направлений на ВВК
11:06  13 марта
Готовила двойной теракт в Николаеве: СБУ задержала агентку ФСБ
UA | RU
UA | RU
14 марта 2025, 04:57

В Мариуполе оккупанты месяцами не платят зарплату медикам и коммунальщикам

14 марта 2025, 04:57
Читайте також українською мовою
иллюстративное фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Во временно оккупированном россиянами Мариуполе работникам разных сфер деятельности месяцами не выплачивают зарплату

Об этом сообщает городской совет украинского Мариуполя, передает RegioNews.

"Мариупольцы жалуются, что оккупанты уже несколько месяцев задерживают заработную плату", – говорится в сообщении.

Отмечается, что это касается сотрудников коммунальных предприятий и учреждений здравоохранения.

"Горводоканалу не платят с января месяца зарплату! В марте 5 тыс. рублей дали, и все – хватит!"; "Станция скорой помощи до сих пор в ожидании счастья...", – возмущенно пишут горожане.

Также сообщают, что с декабря не выплачивают деньги и строителям. В результате большинство ремонтов домов заморожены.

Оккупанты заявляют, что это якобы связано с реорганизацией так называемого министерства финансов "ДНР".

В то же время мариупольцы отмечают, что такие "причины" захватчики придумывают каждый год: "Каждый год у них реорганизация. Пилят деньги – вот причина"; "Кто у кормушки – тот и сыт, а люди из-за страха потерять работу кормитесь воздухом".

Напомним, ранее сообщалось, что во временно оккупированном Мариуполе россияне провели учения "резервистов".

зарплаты оккупация оккупанты медики коммунальщики Мариуполь
10 марта 2025
Пенсионный приговор – возможна ли в Украине достойная старость
Большая часть украинских пенсионеров живет за чертой бедности. В то же время разрыв в размерах пенсий может отличаться в сотню раз, если сравнивать минимальную пенсию с пенсиями работников правоохрани...
28 февраля 2025
Государство перекрыло "Шлях": сколько военнообязанных успели бежать из Украины
Теперь все перевозчики гуманитарной помощи или медицинских грузов смогут выезжать за границу только на общих основаниях — система "Шлях" для них пока закрыта. Соответствующее решение ввело правительст...
27 февраля 2025
Доплаты на детей и бесплатное жилье: как в регионах поддерживают людей с низким достатком
С началом полномасштабного вторжения уровень бедности в Украине вырос с 5% до 24%. Такие данные приводит Минсоцполитики. В этом материале RegioNews расскажет о нетипичных, на наш взгляд, инициативах п...
24 февраля 2025
Украина неинтересна Трампу, однако сдавать нас он не планирует – стратег и футуролог Андрей Длигач
О чем говорит политика Дональда Трампа по отношению к Украине и чего ждать от президента США в дальнейшем, почему россия не заплатит за войну с Украиной и как нашему государству следует развиваться в ...
В Ровно задержали организатора канала переправки мужчин в страны ЕС
14 марта 2025, 05:40
В Одесской области пограничник пытался наладить канал переправки мужчин через границу
14 марта 2025, 05:13
Украинец попытался ввезти в Польшу крокодила
14 марта 2025, 04:30
Кто хуже всех кормит армию?
14 марта 2025, 04:19
На Черниговщине будут судить мужчину, который незаконно нарубил в лесу деревьев на 32 млн грн
14 марта 2025, 03:50
Пограничники уничтожили замаскированные позиции россиян на Юге
14 марта 2025, 03:40
В Ужгороде строитель сорвался с седьмого этажа: мужчина скончался
14 марта 2025, 03:20
Улов более чем на 230 тысяч: на Полтавщине задержали двух браконьеров
14 марта 2025, 03:08
"Сделайте над собой усилия": писательница Ирэна Карпа сделала замечания украинцам за границей
14 марта 2025, 02:50
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Пенсионный приговор – возможна ли в Украине достойная старость
Государство перекрыло "Шлях": сколько военнообязанных успели бежать из Украины
Все публикации »
Вадим Денисенко
Виктор Шлинчак
Владимир Фесенко
Все блоги »